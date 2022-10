Openingsceremonie Paralympische Spelen 2024 op Champs-Élysées

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs wordt net als de olympische ceremonie niet in een stadion gehouden. Het organisatiecomité heeft donderdag bekendgemaakt dat de ceremonie zal plaatsvinden op de Champs-Élysées richting de Place de la Concorde.

“Met de ceremonie in het hart van de stad willen we optimaal profiteren van het feit dat de Paralympische Spelen voor het eerst in ons land plaatsvinden. We willen de kwestie rondom inclusie van mensen met een handicap in het hart van de samenleving plaatsen”, zegt Tony Estanguet, voorzitter van het organisatiecomité.

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen staat 28 augustus 2024 op het programma. Er worden zo’n 65.000 bezoekers verwacht.

Eerder werd al bekend dat de openingsceremonie van de Olympische Spelen zal plaatsvinden op rivier de Seine. Meer dan 160 boten met daarop de atleten van meer dan 200 delegaties zullen volgens het plan bijna zes kilometer over de rivier varen, tussen de Pont d’Austerlitz en de Pont d’Iéna in het centrum van Parijs. Het einde van de ceremonie vindt plaats op de promenade van de Trocadéro. De organisatoren verwachten zo’n 600.000 toeschouwers langs de route, die grotendeels vrij toegankelijk zal zijn.