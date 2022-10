Schaatser Nuis trots op ‘fantastisch team’ na komst allrounders

Schaatser Kjeld Nuis kijkt met vertrouwen uit naar het komende seizoen, dat volgend weekend van start gaat met het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Thialf. “We hebben een fantastisch team, ik ben echt trots op deze ploeg”, zei de drievoudig olympisch kampioen donderdag tijdens de presentatie van Team Reggeborgh in Rijssen.

Nuis is te spreken over de uitbreiding van de ploeg met een allround-tak, met daarin de nieuwkomers Patrick Roest en Marcel Bosker. Beiden kwamen over van Jumbo-Visma. “Ik vind het echt top dat zij erbij zijn gekomen. Ik heb ook mijn best gedaan om Patrick binnen te halen.”

De 32-jarige schaatser uit Leiden blijkt zelfs persoonlijk een ‘contract’ met Roest te hebben getekend. “We zaten na de wereldbekerfinale van vorig seizoen in een café in Heerenveen, biertje erbij, en het hing al een beetje in de lucht dat Patrick misschien de overstap zou maken. We hebben op dat moment een contract op een bierviltje getekend en dat hebben we naar de teammanager gebracht”, zei Nuis lachend. “Twee jaar eerder heb ik eigenlijk hetzelfde gehad met Ireen Wüst. Zij was toen net overgestapt naar Team Reggeborgh en ik vroeg grappend of ze niet een goed woordje voor mij kon doen. Twee weken later was het zover.”

Zulke anekdotes tekenen volgens Nuis de uitstekende stemming binnen Team Reggeborgh, die hand in hand lijkt te gaan met de prestaties. “De sfeer is echt super en voor mij is de komst van de allrounders ook een nieuwe prikkel. De zomer is me goed afgegaan en ik hoop me nog steeds elke keer te verbeteren.”

Nuis is een week voor de seizoensstart in Thialf duidelijk over zijn doelen. “Ik ben blij als ik daar in maart weer sta met een gouden medaille op de WK afstanden.”