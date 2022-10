Schaker Niemann eist 100 miljoen van Carlsen om beschuldigingen

De Amerikaanse schaker Hans Niemann heeft wereldkampioen Magnus Carlsen en enkele andere schakers aangeklaagd. De 19-jarige Niemann eist een schadevergoeding van maar liefst 100 miljoen dollar, omdat hij door onder anderen de Noor openlijk is beschuldigd van valsspelen. De Amerikaan zegt dat zijn reputatie is “verwoest” en zet daarom in een rechtszaak hoog in.

Niemann heeft ook de schaakwebsite Chess.com aangeklaagd. Die website bracht begin deze maand na onderzoek naar buiten dat de schaker in meer dan honderd online-partijen zou hebben valsgespeeld. Zelf gaf Niemann eerder toe dat hij twee keer online vals had gespeeld, toen hij 12 en 16 jaar oud was.

De Amerikaanse tiener baarde enkele weken geleden opzien door op een toernooi te winnen van Carlsen. Kort daarna staakte de Noorse grootmeester op een online-toernooi zijn partij tegen de Amerikaan al na één zet en zette zijn beeldscherm op zwart. Carlsen beschuldigde Niemann eerst indirect en later openlijk van valsspelen. Het verhaal gaat dat de Amerikaan mogelijk met zendertjes werkt of via een hack inzicht had gekregen in de voorbereiding van de wereldkampioen, al is daar geen duidelijk bewijs voor.

De internationale schaakfederatie FIDE besloot eind vorige maand een onderzoek in te stellen, zowel naar de beschuldigingen van Carlsen als de verklaringen van Niemann. De Amerikaan kiest nu zelf de aanval door naar de rechter te stappen.

Niemann zegt dat zijn reputatie voor altijd verpest is door de uitlatingen van Carlsen en de Amerikaanse schakers Hikaru Nakamura en Daniel Rensch. Hij zegt geld misgelopen te zijn doordat hij niet meer mag meedoen aan bepaalde toernooien, waaronder ook het prestigieuze Tata Steel Chess in Nederland. Toernooidirecteur Jeroen van den Berg wilde onlangs niet zeggen of hij zowel Carlsen als Niemann heeft vastgelegd voor de komende editie. De Noor is een vaste deelnemer aan het toernooi in Wijk aan Zee.