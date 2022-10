Van de Zandschulp en Griekspoor samen naar halve finale Antwerpen

In het enkelspel werden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor deze week in Antwerpen al in de eerste ronde uitgeschakeld, maar in het dubbelspel zijn de Nederlandse tennissers wel succesvol. Van de Zandschulp en Griekspoor bereikten de halve finales van het ATP-toernooi door de Belg Xavier Malisse en Diego Schwartzman uit Argentinië via twee tiebreaks te verslaan: 7-6 (1) 7-6 (7). In de openingsronde hadden ze al het als eerste geplaatste Colombiaanse koppel Robert Farah/Juan Sebastian Cabal uitgeschakeld.

Het Nederlandse duo gaf in de tweede set een voorsprong van 4-1 weg en kwam in de tiebreak met 4-0 achter te staan. De 42-jarige Malisse en Schwartzman, de nummer 19 van de wereld in het enkelspel, lieten op 6-5 een setpunt liggen. Van de Zandschulp en Griekspoor trokken de set alsnog naar zich toe en nemen het in de halve finales op tegen de Fransen Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin.

In de andere halve finale komen drie Nederlanders op de baan. Sander Arends en David Pel nemen het op tegen Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna uit India.