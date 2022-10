Wielerploeg SD Worx van Wiebes versterkt zich met Guarischi

Wielerploeg SD Worx heeft er met Barbara Guarischi een nieuwe renster bij. De 32-jarige Italiaanse komt over van Movistar en heeft voor twee jaar getekend. Bij SD Worx wordt ze ploeggenote van onder anderen de Nederlandse Lorena Wiebes, die eerder overkwam van DSM.

“Met de komst van Lorena Wiebes zochten we naar versterkingen om de sprint voor te bereiden”, zegt sportief manager Danny Stam. “Barbara is een ervaren renster die weet hoe ze in een sprint positie moet kiezen. Zij gaat een belangrijke rol in die sprinttrein vervullen. Een echte sprinttrein hebben we eerder nooit gehad, maar nu is een lead-out-trein voor Lorena wel noodzakelijk. Met Elena Cecchini, Christine Majerus, Lonneke Uneken en Barbara Guarischi hebben we rensters die hiervoor geschikt zijn.”

Guarischi is blij met de nieuwe stap in haar loopbaan. “Ik vond het al een eer toen ik via Elena (Cecchini) hoorde dat de ploeg interesse in mij had. Hoewel ik al jaren mee ga in het peloton, zie ik dit als een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan”, zegt ze.

Haar landgenote Cechhini verlengde deze week haar contract bij SD Worx tot eind 2023.