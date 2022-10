Ajax krijgt boete van UEFA voor te kleine doelen voetbalsters

Ajax heeft van de Europese voetbalbond UEFA een boete gekregen omdat de doelen te klein waren voor aanvang van de Champions League-wedstrijd van de Amsterdamse vrouwenploeg tegen Arsenal. De club moet 1500 euro betalen, heeft de bond bekendgemaakt.

Ajax erkende een dag na de 1-0-nederlaag dat er bij bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld van De Toekomst, waar de wedstrijd werd gespeeld, iets niet goed was gegaan. Daardoor voldeden de doelen niet aan de vereiste afmetingen voor het duel in de laatste voorronde van de Champions League. “Na constatering door Arsenal en de UEFA is dit nog voor de aftrap hersteld”, lieten de Amsterdammers weten. Volgens Arsenal-trainer Jonas Eidevall waren de doelen 10 centimeter te klein.

Arsenal won het duel door een doelpunt van Oranje-international Vivianne Miedema en bereikte zo de groepsfase van de Champions League.