COC en Roze Kameraden veroordelen OneLove-reactie KNVB

COC Nederland, de landelijke lhbti-belangenorganisatie, noemt het schrappen van de voor november beoogde OneLove-actie van voetbalbond KNVB “onbegrijpelijk”. De Roze Kameraden, de lhbti-supportersgroep van Feyenoord, spreekt van een “gemiste kans”.

Over een eerdere actie ontstond ophef toen aanvoerders Orkun Kokcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden de OneLove-aanvoerdersband te dragen. OneLove is een statement vanuit het voetbal voor verbinding en diversiteit en daarmee tegen alle vormen van discriminatie.

“Onbegrijpelijk dat de KNVB toegeeft aan de ontstane druk, wie kan er nou tegen respect zijn?”, reageert de COC-woordvoerder. Het COC zegt de voetbalbond aan te gaan spreken en “te zeggen dat ze hun rug recht moeten houden”. Ook roept de belangenclub andere voetbalaanvoerders die de band wel al droegen, op dit te blijven doen.

Het COC zegt verder de KNVB te zullen aanspreken op discriminerende spreekkoren. “Er zijn regels voor om wedstrijden stil te leggen, maar bij transfobe of homofobe spreekkoren gebeurt dit lang niet altijd. Dat moet wel gebeuren, daar moet de KNVB actie op ondernemen.”

De KNVB zou “voor 100 procent achter de OneLove-campagne moeten blijven staan”, zegt Roze Kameraden-voorzitter Paul van Dorst. “Het is een heel raar signaal om de campagne aan de kant te zetten. Die campagne heeft een bepaalde boodschap, die wordt nu aan de kant geschoven omdat ze bang zijn dat het over de poppetjes gaat in plaats van de boodschap. Terwijl de discussie juist zorgt dat we verder komen.”

Van Dorst wil van de KNVB de “exacte beweegredenen” weten van het schrappen van de eerstvolgende OneLove-actie en zegt in gesprek te willen blijven met de voetbalbond over discriminatie.

De KNVB stelde dat door binnen een maand na de eerdere ophef opnieuw te spelen met de OneLove-band, de nadruk komt te liggen “op andere zaken dan het gebaar dat je wil maken”, aldus een woordvoerder van de voetbalbond. En daarmee “schiet je je doel voorbij”, aldus de KNVB. De OneLove-campagne gaat nog wel door en is ook zichtbaar op het aanstaande WK in Qatar en daarna, zegt de bond.