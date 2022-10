Colombiaanse wielrenner Urán stelt pensioen met enkele jaren uit

De Colombiaan Rigoberto Urán heeft zijn wielerpensioen uitgesteld. De 35-jarige Urán wilde aanvankelijk na dit seizoen stoppen, maar gaat bij nader inzien toch nog een paar jaar door. “Mijn leven is op de fiets”, zegt de wielrenner van de Amerikaanse ploeg EF Education-EasyPost, waar hij zijn contract heeft verlengd.

Urán eindigde in de Tour de France van 2017 als tweede achter de Brit Chris Froome. Hij werd ook twee keer tweede in de Giro en op de Olympische Spelen van Londen 2012 pakte hij in de wegwedstrijd zilver, achter Aleksandr Vinokoerov uit Kazachstan.

De Colombiaan reed dit jaar zowel de Tour de France als de Vuelta, waarin hij respectievelijk als 25e en als negende eindigde. Begin september boekte hij zijn eerste ritzege in de Ronde van Spanje, waardoor hij nu in alle grote rondes etappesucces heeft gehad.

Urán sloot het seizoen af met enkele top 10-klasseringen in de Italiaanse eendagskoersen. Het zorgde ervoor dat de klimmer zijn eerdere beslissing om te stoppen ging heroverwegen. “Mijn familie vindt het fijn in Europa. Ik heb het hier ook naar mijn zin, ik koers hier graag. Daarom heb ik besloten nog een paar jaar door te gaan.”