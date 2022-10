FIA erkent dat kraanwagen te vroeg de baan op kwam in GP Japan

De internationale autosportfederatie FIA heeft toegegeven dat tijdens de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 te vroeg een kraanwagen het circuit op kwam. De kraanwagen reed de baan op om de Ferrari van Carlos Sainz, die in de stromende regen was gespind, weg te takelen. Juist op dat moment kwam de Franse coureur Pierre Gasly (AlphaTauri) op hoge snelheid voorbijrijden.

Gasly reageerde over de boordradio woest. Hij verwees naar het ongeluk van zijn landgenoot Jules Bianchi, acht jaar geleden op hetzelfde circuit van Suzuka. Bianchi raakte destijds de controle over zijn auto kwijt en schoot de baan af, waarna hij bovenop een kraanwagen botste die bezig was een andere gecrashte auto weg te halen. De Fransman liep zwaar hersenletsel op en overleed enkele maanden later aan de gevolgen van het ongeval. Het noodlottige ongeluk leidde tot aanscherping van de veiligheidsregels.

Voorafgaand aan de eerste vrije training voor de GP van de Verenigde Staten in Austin (Texas) publiceerde de FIA een uitgebreide evaluatie van de incidentrijke GP van Japan. De FIA zegt daarin dat de kraanwagen te vroeg de baan op kwam, maar benadrukt ook dat de coureurs een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Gasly reed veel harder dan toegestaan langs de plek waar de gestrande Ferrari stond. De Fransman kreeg na de race een tijdstraf van 20 seconden.