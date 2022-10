Judoka Vermeer mogelijk negen maanden uit de roulatie

Judoka Sanne Vermeer is mogelijk lang uit de roulatie vanwege een knieblessure. De 24-jarige Friezin, die de blessure eerder deze maand opliep tijdens de WK in het Oezbeekse Tasjkent, ondergaat binnenkort een operatie.

“Tijdens die operatie zal blijken of er kruisbandschade is. Als de kruisband in orde is, zal het herstel zo’n drie maanden bedragen. Is de kruisband ook kapot, dan kan de hersteltijd oplopen tot wel negen maanden”, aldus een woordvoerder van de judobond.

Vermeer, die vorig jaar derde werd op de WK in de klasse tot 63 kilogram, mist eind dit jaar sowieso de Judo World Masters in Jeruzalem.