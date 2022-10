Kyrgios meldt zich af voor resterende enkelspeltoernooien

Nick Kyrgios komt dit tennisseizoen niet meer in actie in het enkelspel. De beste Australiër heeft zich afgemeld voor het indoortoernooi van Basel van volgende week en het daaropvolgende masterstoernooi van Parijs.

Het is nog niet duidelijk of de 27-jarige Kyrgios wel zijn opwachting gaat maken op de ATP Finals in Turijn, van 13 tot en met 20 november. Hij heeft zich met landgenoot Thanasi Kokkinakis geplaatst voor het dubbelspel. Kyrgios en Kokkinakis wonnen begin dit jaar het dubbelspeltoernooi van de Australian Open.

Australië is volgende maand de tegenstander van Oranje op de Daviscup Finals. Kyrgios is echter sinds 2019 al niet meer uitgekomen in het landentoernooi.

Kyrgios, de nummer 21 van de wereld, beleefde het beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij haalde dit jaar de finale op Wimbledon.