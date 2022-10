Verstappen: iedereen in Formule 1 is een beetje hypocriet

Max Verstappen denkt wel te weten waarom andere teams in de Formule 1 oproepen om Red Bull een zware straf te geven voor het overschrijden van het budgetplafond in het afgelopen jaar. “Dat is vooral omdat wij het zo goed doen. Ze proberen ons op alle mogelijke manieren af te remmen”, zei Verstappen tegen Sky Sports voorafgaand aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin (Texas). “Zo werkt het in de Formule 1. Uiteindelijk is iedereen een beetje hypocriet. Ik vind het prima, wij moeten ons gewoon focussen op ons werk.”

De 25-jarige Nederlander stelde twee weken geleden in Japan zijn tweede wereldtitel veilig. Een dag daarna meldde de internationale autosportfederatie FIA dat Red Bull, het team van Verstappen, vorig jaar meer geld heeft uitgegeven aan het bouwen en ontwikkelen van de auto dan is toegestaan. Het gaat volgens de FIA om een kleine overschrijding van het budgetplafond van 145 miljoen dollar. In de week daarvoor was al uitgelekt dat Red Bull de regels zou hebben overtreden.

De FIA sprak nog geen straf uit. De federatie zou inmiddels wel een schikkingsvoorstel hebben gedaan aan de Oostenrijkse renstal. “Er is nog niets bevestigd, de zaak loopt nog”, zei Verstappen in de VS. “We zijn als team heel duidelijk geweest over wat wij denken dat correct is. Maar uiteindelijk is dit niet mijn werk, het is een zaak tussen het team en de FIA.” De Nederlander veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel, na een zinderend gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Verstappen troefde de Brit in de laatste ronde van de laatste race af.

Teams als Mercedes, Ferrari en McLaren riepen de FIA openlijk op om krachtig op te treden. Christian Horner, de teambaas van Red Bull, dreigde twee weken geleden met juridische stappen als de rivaliserende teams hun “lasterlijke en onaanvaardbare” opmerkingen niet zouden intrekken.