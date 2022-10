Wereldkampioen Verstappen tweede in eerste training Texas

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten de tweede tijd neergezet. Alleen de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari was op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) iets sneller dan de Nederlander, die zich twee weken geleden in Japan al verzekerde van titelprolongatie in de Formule 1. De snelste ronde van Sainz ging in 1.36,857, Verstappen gaf 0,224 seconde toe. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als derde op bijna een halve seconde van Sainz. Om 0.00 uur Nederlandse tijd begint de tweede training, die 1,5 uur duurt.

Verstappen wil in de resterende vier grands prix het recordaantal overwinningen in één seizoen van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel overtreffen. De kopman van Red Bull staat op twaalf zeges, Schumacher en Vettel delen het record met dertien overwinningen in een jaar.

Maar liefst vijf teams gaven in de eerste vrije training in Austin een andere coureur dan hun twee vaste rijders de kans om zich te laten zien. De voor Israël uitkomende Rus Robert Shwartzman zat achter het stuur van een Ferrari, de Franse tiener Théo Pourchaire reed voor Alfa Romeo, Alex Palou uit Spanje mocht zich bewijzen bij McLaren en de Amerikaan Logan Sargeant reed voor Williams. De Italiaan Antonio Giovinazzi, die de afgelopen drie jaar een vast stoeltje in de Formule 1 had bij Alfa Romeo, kreeg een kans bij Haas.

De 28-jarige Giovinazzi spinde echter al na een paar minuten en moest de auto met een kapotte voorvleugel en koppeling in de pitbox parkeren. Voor hem was de training direct voorbij. De sessie lag na de spin van Giovinazzi even stil.

De Italiaan eindigde onderaan, de vier ‘rookies’ namen de plaatsen 16 tot en met 19 in. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, klokte de vijfde tijd. De Mexicaan maakt in Austin gebruik van zijn vijfde motor van dit seizoen, meer dan is toegestaan. Pérez moet daarom vijf plaatsen naar achteren op de startopstelling.