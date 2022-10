Bol uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar

Femke Bol is in de Estse hoofdstad Talinn uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar 2022. De 22-jarige Amersfoortse won op de EK in München drie keer goud. Ze kreeg de voorkeur boven de Belgische meerkampster Nafissatou Thiam en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Majoetsjich. Vorig jaar werd tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan gekozen tot beste atlete van Europa.

Bol kende een bijzonder succesvol jaar. Ze won zilver op de WK indoor op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.