Brons voor zwemster Steenbergen bij wereldbeker in Berlijn

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de wereldbeker kortebaan in Berlijn brons gepakt op de 200 meter vrije slag. De Europees kampioene langebaan op deze afstand tikte in het Duitse 25 meterbad als derde aan in 1.54,47. Wereldrecordhoudster Siobhan Haughey uit Hongkong won in 1.51,36 en ook de Australische Madison Wilson was sneller dan Steenbergen (1.54,01).

De 22-jarige Nederlandse veroverde in augustus bij de EK in Rome zeven medailles, waarvan vier gouden. Steenbergen werd Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 vrij.

Op de eerste dag van de wereldbeker in Berlijn eindigde ze vrijdag als vierde in de finale van de 100 wissel en als zevende op de 50 vrij. Zaterdag pakte Steenbergen wel een medaille.

Dat deed Tes Schouten voor de tweede dag op rij. Na het goud op de 200 school in een Nederlands record van 2.19,55 was er zilver voor Schouten op de 100 school. Met 1.04,71 moest ze alleen Ruta Meilutyte uit Litouwen voor zich dulden (1.03.07).

Maaike de Waard eindigde als vijfde op de 100 rug en als zesde op de 50 vlinder. De Waard had vrijdag brons gepakt op de 50 rug. Luc Kroon en Thomas Jansen eindigden respectievelijk als vijfde en zesde op de 200 wissel. De wereldbeker van Berlijn eindigt zondag.