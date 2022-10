Formule 1 plant nieuwe raceklasse voor jonge vrouwelijke coureurs

De Formule 1 wil een raceklasse opzetten voor jonge vrouwelijke coureurs tussen de 16 en 22 jaar. Dat melden diverse autosportmedia. De raceklasse is een aanvulling op de al bestaande raceklasse voor vrouwen W Series en bedoeld om junioren in de autosport meer kans te geven op een carrière in de hoogste klassen van de autosport.

Volgens de berichten kan de nieuwe raceklasse al in 2023 van start met Formule 4-auto’s. De klasse dient vooral als mogelijke opstap naar de Formule 2 en 3. De Formule 1 wilde het nieuws niet bevestigen, maar zei wel dat het bezig is met een project om getalenteerde vrouwelijke coureurs meer kansen te bieden. Details wilde de topklasse in de autosport niet prijsgeven.

De W Series kondigde kortgeleden aan dat het vanwege geldgebrek de laatste drie races van dit seizoen heeft geschrapt. De Nederlandse coureurs Beitske Visser en Emely de Heus racen in de W Series, die enkele jaren geleden werd opgezet om vrouwen de kans te geven de overstap te maken naar de Formule 1. In 1976 nam voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi.