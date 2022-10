Nederlandse voetbalsters horen bij loting tegenstanders WK 2023

De Nederlandse voetbalsters krijgen te horen tegen welke landen ze het volgend jaar gaan opnemen in de groepsfase van het WK in Australiƫ en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker zit bij de loting, die wordt verricht in Auckland, in pot 2. Pot 1 bestaat naast de twee gastlanden uit de Verenigde Staten, Zweden, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Op het WK van 2019 bereikte Nederland als kampioen van Europa de finale. Daarin waren de Amerikaanse vrouwen met 2-0 te sterk. De ‘Leeuwinnen’ stonden toen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, die vorig jaar overstapte naar Engeland en met dat land afgelopen zomer het EK won.

Wiegman heeft zich met Engeland ook op zeer overtuigende wijze geplaatst voor het WK van 2023. Met Vera Pauw is nog een Nederlandse bondscoach van de partij op de mondiale eindronde. Onder leiding van Pauw kwalificeerde Ierland zich voor het eerst voor een groot toernooi. De Ierse voetbalsters zitten in pot 3.

Het deelnemersveld voor het WK is uitgebreid van 24 naar 32 landen. Bij de loting, die om 08.30 uur Nederlandse tijd begint, zitten 29 landen in de balletjes. Zij worden verdeeld over acht poules. De laatste drie deelnemers aan het WK worden in februari bekend bij de intercontinentale play-offs. Jonker is naar Nieuw-Zeeland gevlogen om de loting bij te wonen. De bondscoach geeft daarna een reactie.