Optimisme bij wereldkampioen Verstappen na trainingen in Austin

Max Verstappen heeft vertrouwen in een goede race zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De coureur van Red Bull, die vorige week in de Grote Prijs van Japan zijn wereldtitel prolongeerde, was positief over zijn auto na de trainingen op het Circuit of the Americas in Austin. “We probeerden in de eerste vrije training wat dingetjes uit en het voelde meteen goed”, zei de Nederlander.

Verstappen gaf aan dat hij zoveel mogelijk uitprobeerde in de eerste sessie, omdat de tweede training in het teken stond van een verplichte bandentest. Alle coureurs werkten rondjes af op de banden die leverancier Pirelli volgend jaar wil doorvoeren in de Formule 1. “Ik heb het programma afgewerkt op een band waarop het moeilijk was fatsoenlijk grip te krijgen, maar het is me gelukt”, zei hij nadat hij de zevende tijd had neergezet.

Verstappen kan zondag zijn dertiende zege boeken van dit seizoen en dan evenaart hij het Formule 1-record van meeste zeges in één seizoen, dat nu nog op naam staat van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. “Ik ben optimistisch, hoewel ik weinig informatie heb over hoe de auto het doet in de lange runs. Daar heb ik niet de tijd voor gekregen als gevolg van die bandentest. Maar ik denk dat het goedkomt.”