Quartararo start met gebroken vinger in mogelijk beslissingsrace

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo begint zondag met een blessure aan zijn linkerhand aan de Grote Prijs van Maleisiƫ in de MotoGP. De coureur van Yamaha liep een breukje op in een vinger door een val in de laatste training voorafgaand aan de kwalificatie. De Fransman reed met de pijnlijke vinger de twaalfde tijd in de kwalificatie.

De medische staf van het circuit van Sepang onderzocht de coureur na afloop van de kwalificatie en oordeelde dat Quartararo met de breuk in zijn vinger zondag mag starten in de voorlaatste race van het seizoen.

Quartararo viel in de vorige grand prix in Australiƫ uit en raakte de leiding in het kampioenschap kwijt aan de Italiaan Francesco Bagnaia. De coureur van Ducati heeft 14 punten voorsprong en kan zondag zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veroveren.