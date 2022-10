Teambaas van Verstappen wil budgetaffaire snel afhandelen

Teambaas Christian Horner van de renstal Red Bull hoopt de affaire rond de overschrijding van het budgetplafond dit weekend in de Verenigde Staten af te handelen. De internationale autosportfederatie FIA bracht twee weken geleden naar buiten dat het Formule 1-team van wereldkampioen Max Verstappen afgelopen seizoen meer geld had uitgegeven dan is toegestaan. Red Bull heeft een schikkingsvoorstel gekregen en daar onderhandelen beide partijen nu over.

“Ik hoop dat we het dit weekend kunnen oplossen”, zei Horner op de persconferentie voorafgaand aan de derde vrije training. “Als dat niet lukt, is de volgende stap dat een panel naar de zaak gaat kijken. En daarna volgt mogelijk nog een gang naar het internationaal sporttribunaal. Het kan dus nog eens zes tot negen maanden gaan duren, maar dat is niet onze intentie. De gesprekken met de FIA zijn gezond en productief.” Horner had vrijdag in Austin (Texas) een ontmoeting met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem om over de zaak te praten.

Horner wilde niet zeggen welk schikkingsvoorstel Red Bull had gekregen, maar beloofde volledige transparantie zodra een akkoord is bereikt. Volgens de FIA heeft Red Bull afgelopen seizoen iets meer geld uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto’s dan de maximaal toegestane 145 miljoen dollar. De renstal van Verstappen, de coureur die onlangs zijn wereldtitel prolongeerde, beweert dat het wel binnen de limiet is gebleven.

Teams als Mercedes, Ferrari en McLaren riepen de FIA de afgelopen weken op om zware straffen op te leggen bij overschrijding van het budgetplafond. Zak Brown, de teambaas van McLaren, stuurde zelfs een brief naar de FIA met die oproep. Horner sprak daar zaterdag schande van, terwijl Brown naast hem zat.

“Het is enorm teleurstellend als een ander team je zonder kennis van de feiten beschuldigt van vals spelen en fraude, dat is schokkend”, aldus Horner. “Kinderen van onze teamleden worden in speeltuinen gepest als gevolg van fictieve beschuldigingen door andere teams. Sinds de race in Singapore zitten we in een openlijk tribunaal. Iedereen roept zomaar dat we de limiet enorm hebben overschreden. Maar de cijfers die in de media verschijnen, staan mijlenver af van de realiteit.”