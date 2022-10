Verstappen de snelste in derde training in Texas

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten de beste tijd neergezet. De Nederlander, die zich twee weken geleden in Japan al verzekerde van titelprolongatie in de Formule 1, bleef de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz duidelijk voor.

De Red Bull-coureur zette vlak voor het einde van de training een tijd neer van 1.35,825. Daarmee was hij 0,320 seconde sneller dan Leclerc, die kort daarvoor de beste tijd van Verstappen had verbeterd. Sainz zat 0,446 seconde achter de Nederlander. Verstappens teamgenoot Sergio PĂ©rez was op ruim een halve seconde vierde, voor Lewis Hamilton (Mercedes) en Fernando Alonso (Alpine).

Leclerc weet al dat hij na de kwalificatie tien plaatsen naar achteren moet op de startopstelling vanwege het wisselen van de motor en de turbo in zijn Ferrari. Van beide onderdelen heeft de Monegask het maximaal toegestane aantal overschreden.