Verstappen zevende in bandentest Formule 1 in Texas

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten de zevende tijd neergezet. De sessie op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) duurde 1,5 uur, een half uur langer dan normaal, en werd gebruikt om nieuwe banden voor volgend jaar te testen. De tijden deden er daarom eigenlijk niet toe.

Charles Leclerc zette in de Ferrari op reguliere banden met 1.36,810 de beste tijd neer. Verstappen gaf op de prototype-banden van Pirelli ruim 2,7 seconden toe. Eerder op de dag had de Nederlander in de eerste training de tweede tijd geklokt. Hij was toen 0,224 seconde minder snel dan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Zaterdag is de derde training, waarna om middernacht Nederlandse tijd de kwalificatie begint voor de race van zondag. Die gaat om 21.00 uur van start.

De bandentest zou eigenlijk twee weken geleden in Japan worden gehouden. Omdat het toen regende, besloot Pirelli de test van 1,5 uur te verplaatsen naar Texas. Iedere coureur kreeg twee setjes banden, waarvan niet duidelijk was om welke types het ging. “Je ziet zwarte banden zonder kleurtjes aan de zijkant, we gaan dus ‘blind’ testen”, zei directeur Mario Isola van Pirelli voor de sessie tegen Viaplay. De coureurs die de eerste training hadden overgeslagen, onder wie Leclerc, mochten ook de reguliere banden gebruiken om zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race.

Verstappen ging direct de baan op met de testbanden onder zijn Red Bull-auto. Na zo’n drie kwartier zat zijn programma erop. De Nederlander, die zich in Japan al verzekerde van titelprolongatie in de Formule 1, maakte daarna in de pitbox van Red Bull nog een praatje met Brad Pitt. De Amerikaanse acteur werkt samen met de ook aanwezige producent Jerry Bruckheimer aan een film over de Formule 1.

Volgens Isola probeert Pirelli voor volgend jaar een wat sterkere band te introduceren. “Coureurs klagen in bepaalde bochten over onderstuur. We hebben de voorband wat sterker gemaakt om dat te voorkomen. We willen bereiken dat in de races een mix van strategieën ontstaat: sommige teams zullen voor één pitstop kiezen, andere voor twee. Zo wordt het interessanter voor de toeschouwers.”

De bandentest was dat zeker niet. Afgezien van een akkefietje tussen de oud-wereldkampioenen Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die even werd opgehouden door de Brit en over de boordradio zei dat Hamilton blijkbaar geen spiegels op zijn auto had zitten, gebeurde er niets opzienbarends. De coureurs voldeden vooral aan hun opdracht om Pirelli van de nodige data over de banden te voorzien.