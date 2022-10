Wielrenster Marianne Vos heeft een nieuwe titel aan haar imposante erelijst toegevoegd. De renster van Jumbo-Visma veroverde in Epe haar eerste Nederlandse titel in de nieuwe discipline gravelrijden. De 35-jarige Vos was op het 70 kilometer lange parcours over onverharde wegen onnavolgbaar voor haar concurrenten.

Het NK gravel paste in haar voorbereiding op het veldrijden. Vos draagt in die discipline komende seizoen de regenboogtrui als regerend wereldkampioene.