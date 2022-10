Alpine-coureur Ocon start voor straf vanuit pitstraat in Austin

Esteban Ocon moet zondag voor straf vanuit de pitstraat starten in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Franse coureur van Alpine paste na de kwalificatierace op zaterdag een motorwissel toe. Normaal zou dat een start achteraan in het rijdersveld betekenen, maar omdat de internationale autosportfederatie FIA geen toestemming had gegeven voor de verandering, is Ocon veroordeeld tot een start vanuit de pitlane.

Ook de Japanner Yuki Tsunoda heeft op de racedag nog een gridstraf gekregen. De coureur van AlphaTauri heeft op het laatste moment een nieuwe versnellingsbak laten installeren en hij moet om die reden vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. Tsunoda vertrekt nu vanaf plek negentien.

De startopstelling is door de vele gridstraffen op het Circuit of the Americas in Austin flink door elkaar gehusseld, want ook Charles Leclerc van Ferrari, Sergio Pérez van Red Bull, Zhou Guanyu van Alfa Romeo en Fernando Alonso van Alpine zijn naar achteren gezet door tal van motoraanpassingen.

De Spanjaard Carlos Sainz start om 21.00 uur Nederlandse tijd in zijn Ferrari vanaf poleposotion. Max Verstappen, al zeker van de wereldtitel, bezet de tweede startpositie. De Nederlander van Red Bull jaagt in Austin op zijn dertiende grand-prixzege van het seizoen. Als het dat lukt, evenaart hij het Formule 1-record van meeste zeges in één seizoen.