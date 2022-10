Bagnaia nadert wereldtitel in MotoGP

De Italiaan Francesco Bagnaia heeft een grote stap gezet richting de wereldtitel in de MotoGP. De rijder van Ducati won zondag de Grote Prijs van Maleisiƫ en vergrootte daarmee zijn voorsprong op regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, die als derde eindigde, tot 23 punten. De beslissing valt over twee weken in de GP van Valencia.

Quartararo viel in de vorige grand prix in Australiƫ uit en raakte daarmee de leiding in het kampioenschap kwijt aan Bagnaia. De Franse Yamaha-coureur begon ook nog eens gehavend aan de race op het circuit van Sepang. Hij had door een val in de laatste training voorafgaand aan de kwalificatie een breukje in een vinger opgelopen en had slechts een positie op de vierde startrij veroverd. Behalve Bagnaia, die vanaf de derde startrij moest beginnen na ook geen denderende kwalificatie, moest Quartararo ook de Italiaan Enea Bastianini voor zich dulden in de race van zondag.

Voor Bagnaia was het al zijn zevende zege van het seizoen.