Doncic helpt basketballers Dallas aan ruime zege op Memphis

Met de Sloveen Luka Doncic als uitblinker heeft Dallas Mavericks in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een ruime zege geboekt op Memphis Grizzlies. Doncic kwam tot 32 punten, 10 assists en 7 rebounds. Bij de zoemer stond er 137-96 op het scorebord.

Bij Dallas, vorig seizoen finalist in de Western Conference, was de van Houston overgekomen Christian Wood goed voor 25 punten en 12 rebounds. Het was de eerste zege van het seizoen voor de Mavericks.

Boston Celtics boekte al de derde overwinning in evenzoveel duels dit seizoen. De NBA-finalist van vorig seizoen kon tegen Orlando vertrouwen op Jayson Tatum, die 40 punten en 8 rebounds liet noteren. Tatum is de eerste speler in de geschiedenis van de Celtics die meer dan 100 punten scoort in zijn eerste drie duels van het seizoen.