Nederlandse golfers na Mallorca Open in gevarenzone DP World Tour

Het is lang niet zeker dat de Nederlandse golfers ook volgend jaar actief zijn op de DP World Tour. Alleen Wil Besseling is zeker van een startbewijs met volledig speelrecht op de proftour in 2023. Darius van Driel, Daan Huizing en ook Joost Luiten bevinden zich in de gevarenzone.

De top 117 van de jaarranking behoudt zijn tourkaart voor volgend jaar met een vol speelrecht. Besseling is de huidige nummer 72 op de ranglijst. Er zijn nog twee toernooien te gaan voordat het seizoen eindigt met het Tour Championship in Dubai, waar alleen de top 50 mag meedoen.

Huizing verbeterde zijn uitzicht op een kaart dankzij zijn 23e plek op het Mallorca Open. De 32-jarige Amersfoorter kwam na een slotronde van 72 slagen uit op een totaal van 8 onder par. Hij klom naar de 111e plek in de jaarranking. Darius van Driel, die na de derde ronde nog gedeeld negende stond op het Spaanse eiland, zakte door een slechte ronde van 76 slagen naar de 37e plaats (-6). Hij staat nu 118e op de tourranglijst.

Joost Luiten kon in Mallorca evenmin een topresultaat neerzetten en eindigde na een vierde en laatste ronde van 70 slagen als 30e met -7. De zesvoudig toernooiwinnaar klom naar de 137e plaats op de tour-ranking en die positie geeft hem normaal gesproken geen recht op een volledige speelkaart op de DP World Tour in 2023. De Bleiswijker heeft echter een vangnet. Hij staat door het vele prijzengeld dat hij heeft verdiend in zijn carrière, bijna 12,5 miljoen euro, precies hoog genoeg op de zogeheten Career Money List om ook volgend jaar aanspraak te maken op een speelkaart.

De Duitser Yannik Paul won het Mallorca Open met een totaalscore van 269 slagen, 15 onder par. Het was zijn eerste zege op de DP World Tour.