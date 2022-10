Tennisster Pegula in finale Guadalajara

Tennisster Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Guadalajara. De 28-jarige Amerikaanse, als derde geplaatst in de Mexicaanse stad, was in de halve finales te sterk voor de Belarussische Victoria Azarenka. De setstanden waren 7-6 (3) en 6-1, bereikt in anderhalf uur.

De tegenstander in de finale wordt pas zondag bekend. De andere halve finale, tussen de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari en de Tsjechische Marie Bouzkova, werd afgebroken vanwege de hevige regen. Sakkari had de eerste set gewonnen met 7-5. De westkust van Mexico wordt momenteel geteisterd door orkaan Roslyn.

Voor Pegula wordt het haar vijfde WTA-finale, de tweede dit jaar. In Madrid verloor ze in mei de finale van de Tunesische Ons Jabeur. De Amerikaanse heeft één toernooizege op zak: in 2019 in Washington.