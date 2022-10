Van pole gestarte Sainz valt uit in eerste bocht in race Austin

Carlos Sainz is bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten al in de eerste bocht uitgevallen. De Spanjaard van Ferrari, die van poleposition startte op het Circuit of the Americas in Austin, werd van de baan getikt door George Russell van Mercedes. Sainz moest met een beschadigde auto de strijd staken. Russell kreeg voor zijn actie een tijdstraf van 5 seconden.

De aanrijding tussen Russell en Sainz pakte goed uit voor Max Verstappen. De coureur van Red Bull, al zeker van zijn tweede wereldtitel, was vanaf de tweede plek beter weg dan Sainz en dook als eerste de bocht in. Hij nam als koploper meteen afstand van de rest van het veld.