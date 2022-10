Verstappen boekt in Austin recordzege en bezorgt Red Bull titel

Max Verstappen heeft op indrukwekkende wijze de Grote Prijs van de Verenigde Staten gewonnen. Het was zijn dertiende zege van dit jaar en daarmee evenaarde hij het Formule 1-record van meeste zeges in één seizoen.

Hij is naast de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel gekomen, die er ook in slaagden dertien keer een grand prix te winnen in één seizoen.

De zege betekende ook dat Red Bull de wereldtitel bij de constructeurs binnenhaalde op drie races voor het einde. Verstappen bezorgde de Oostenrijkse renstal de benodigde punten voor deze prestigieuze titel, die de afgelopen acht jaar naar rivaal Mercedes ging.

De overwinning van Verstappen was ook een eerbetoon aan de zaterdag overleden Dietrich Mateschitz, de eigenaar van de energiedrankfabrikant die het Formule 1-team van Red Bull oprichtte.