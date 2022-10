Verstappen draagt zege in Austin op aan overleden Mateschitz

Max Verstappen heeft zijn dertiende zege van het seizoen opgedragen aan Dietrich Mateschitz, de eigenaar van Red Bull die zaterdag overleed. “Het was een zwaarbevochten zege, maar er was maar één manier waarop ik Dietrich kon eren en dat was door de race te winnen. Hij is zo belangrijk geweest voor mij en het team. Dit betekent heel veel voor mij”, zei de Nederlander na zijn overwinning in de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

“Ik moest er hard voor werken”, zei Verstappen, die aanvankelijk redelijk comfortabel aan de leiding reed in de race, die werd ontsierd door een harde crash van de Canadees Lance Armstrong (Aston Martin) en waarin de van poleposition gestarte Carlos Sainz (Ferrari) al in de eerste bocht werd uitgeschakeld door een aanrijding met George Russell (Mercedes). Hij zakte echter weg naar de derde plaats door een bandenwissel, die veel te lang duurde. “Die pitstop duurde langer dan me lief was en het zag er even niet zo goed uit, maar ik wist ook dat ik moest winnen als eerbetoon aan Dietrich, dus ik heb alles gegeven om me naar voren te vechten.”

Het leidde tot een enerverende slotfase, waarin Verstappen een gat van 5 seconden naar Lewis Hamilton dicht reed en de Brit inhaalde door heel laat te remmen voor de bocht. “Het was echt rijden op de limiet, maar we wilden ook graag de constructeurstitel en ik denk dat we die in stijl hebben veroverd. Dit circuit is zeer geschikt om aanvallend te rijden en de uitkomst is natuurlijk fantastisch.”