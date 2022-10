Verstappen op jacht naar recordzege in Texas

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van de Verenigde Staten vanaf de tweede plek op jacht naar zijn dertiende zege van het seizoen. Naast hem staat Ferrari-coureur Carlos Sainz, die poleposition veroverde.

De coureur van Red Bull, die twee weken geleden zijn wereldtitel prolongeerde, zette op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) de derde tijd neer in de kwalificaties. Verstappen schuift echter een plek op omdat Charles Leclerc door een motorwissel tien plaatsen wordt teruggezet.

Verstappen kan zondag zijn dertiende overwinning van dit seizoen boeken en dan evenaart hij het Formule 1-record van meeste zeges in één seizoen, dat nu nog op naam staat van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. De race in Austin start om 21.00 uur Nederlandse tijd.