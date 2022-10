Verstappen op tweede startplek voor GP van de Verenigde Staten

Max Verstappen moet vanaf de tweede startpositie op jacht naar de zege in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De Red Bull-coureur, die zich twee weken geleden in Japan al verzekerde van titelprolongatie in de Formule 1, moest in de kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc voor zich dulden. Leclerc moet vanwege een motorwissel echter tien plaatsen terug op de startopstelling.

Sainz kwam in de laatste poging tot 1.34,356. Daarmee is hij 0,065 seconden sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. Verstappen zit daar weer nipt achter op 0,092 seconde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez zette de vierde tijd neer.

Leclerc wist al dat hij na de kwalificatie tien plaatsen naar achteren moest op de startopstelling vanwege het wisselen van de motor en de turbo in zijn Ferrari. Hij komt terecht op de elfde plek. Pérez moet door een motorwissel vijf plaatsen terug. Hij start daardoor van de negende plek. De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell vormen de tweede startrij.

Verstappen wil in de resterende vier grands prix het recordaantal overwinningen in één seizoen van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel overtreffen. De kopman van Red Bull staat op twaalf zeges, Schumacher en Vettel delen het record met dertien overwinningen in een jaar.