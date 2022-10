Zilver voor judoka Spijkers in Grand Slam Abu Dhabi

Judoka Jur Spijkers heeft zilver gewonnen op de Grand Slam van Abu Dhabi. De 25-jarige Tilburger verloor in de finale van de klasse boven 100 kilogram van de Tsjechische olympisch kampioen Lukas Krpalek.

Spijkers leek op weg naar een mooie revanche op zijn teleurstellende optreden bij de WK judo eerde deze maand in Tasjkent. De zwaargewicht, die dit jaar al wel de Europese titel veroverde, lag er daar na één partij al uit. In Abu Dhabi vocht hij zich overtuigend naar de finale na overwinningen op de Georgiër Irakli Demetrasjvili (tweede ronde), de Slowaak Marius Fizel (kwartfinale) en de Duitser Johannes Frey (halve finale).

In de eindstrijd had Spijkers echter geen moment zicht op het goud. Hij kwam tegen de sterke Krpalek, die op de Spelen van Rio in 2016 olympisch kampioen werd in de klasse tot 100 kilogram, in een vloergevecht terecht waarin de Nederlander na 20 tellen op zijn rug moest capituleren.