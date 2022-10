Ferrari-coureur Sainz ”zwaar gefrustreerd” na zesde uitvalbeurt

Carlos Sainz was “zwaar gefrustreerd en zeer teleurgesteld” na zijn zoveelste vroege uitvalbeurt in een Formule 1-race. De Spanjaard van Ferrari startte in de Grote Prijs van de Verenigde Staten nota bene van poleposition, maar in de eerste bocht was zijn race al voorbij. George Russell boorde zijn Mercedes in de zijkant van de auto van Sainz, die spinde en van de baan schoof. De auto was te beschadigd om door te gaan.

Het was al de zesde uitvalbeurt voor Sainz en ook niet de eerste keer dat hij niet verder kwam dan één ronde. “Het was een fout van een ander waar ik de prijs voor betaal en dat is zo’n beetje de trend van dit seizoen. Ik krijg te vaak niet eens de kans de eerste ronde af te maken en dat is frustrerend, want ik kan zo steeds maar niet voor de winst of het podium strijden en ik krijg ook niet de kans om mijn auto goed te leren kennen. Dat is vreselijk frustrerend.”

Sainz viel eerder uit in de races in Australië, Emilia Romagna, Azerbeidzjan, Oostenrijk, Japan en nu dus de Verenigde Staten. “Het is voor mij lastig om me verder te ontwikkelen op racedagen, terwijl de Ferrari wel de snelheid heeft. Het is een jaar waarin het geluk ontbreekt”, zei Sainz, die desondanks dit jaar op Silverstone zijn allereerste zege in de Formule 1 boekte.