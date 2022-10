Golfer McIlroy voor de negende keer nummer 1 van de wereld

De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft voor de negende keer in zijn carrière de eerste plek op de wereldranglijst veroverd. Hij deed dat na zijn zege in de CJ Cup, een toernooi van de Amerikaanse tour PGA in Ridgeland (South Carolina).

Met zijn 23e overwinning op de PGA Tour verdreef McIlroy de Amerikaan Scottie Scheffler van de eerste positie. De vorige keer dat de 33-jarige Noord-Ier aanvoerder van de wereldranglijst was, was in juli 2020. “Het betekent veel voor me. Ik heb de laatste twaalf maanden hard gewerkt om deze positie weer te veroveren. Het voelt geweldig en ik vind het een grote prestatie”, zei McIlroy nadat hij de CJ Cup had gewonnen.

McIlroy kwam na zeven birdies en drie bogeys tot een slotronde van 67 slagen. Met zijn totaalscore van 267 slagen, 17 onder par, had hij een slag minder nodig dan de Amerikaan Kurt Kitayama. De derde plaats, met twee slagen meer dan de winnaar, was voor de Zuid-Koreaan Lee Kyoung-hoon.

Voor de Noord-Ier was het zijn derde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder de Canadian Open en het Tour Championship had gewonnen.