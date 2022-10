Lillard leidt basketballers Portland voorbij Lakers

Portland Trail Blazers profiteert in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA optimaal van de terugkeer van Damian Lillard. Met 41 punten had die zondag een groot aandeel in de 106-104-zege bij Los Angeles Lakers. Voor Portland was het de derde overwinning in evenzoveel duels. De Lakers wachten nog op hun eerste winst.

Lillard stond een half jaar aan de kant vanwege een buikblessure, maar is na een operatie en revalidatie helemaal terug. In het laatste kwart was hij met 12 punten beslissend. Bij de Lakers kwam sterspeler LeBron James tot 31 punten, 8 assists en 8 rebounds. Dat was net niet genoeg, ook omdat James kort voor het verstrijken van de tijd het schot miste dat de Lakers nog op gelijke hoogte had kunnen brengen.

In San Francisco herstelde titelverdediger Golden State Warriors zich van de nederlaag bij Denver Nuggets. De Warriors boekten een benauwde overwinning (130-125) op Sacramento Kings, met dank aan Stephen Curry, die goed was voor 33 punten.