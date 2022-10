Oranje onderuit tegen Bangladesh op WK cricket

De Nederlandse cricketers zijn tegen Bangladesh slecht begonnen aan de tweede groepsfase van het WK T20. Oranje wist het totaal van 144 runs van Bangladesh niet te passeren en strandde op 135 runs.

Najmul Hossain Shanto en Soumya Sarkar bezorgden Bangladesh een prima opening met respectievelijk 25 en 14 runs. Afif Hossain (38) en Mosaddek Hossain (20) krikten het totaal verder op. Paul van Meekeren en Bas de Leede rekenden namens Nederland ieder twee batsmen in.

Oranje verloor in de tweede innings snel vier wickets, waarna Colin Ackermann en aanvoerder Scott Edwards Oranje terug in de wedstrijd brachten. Edwards droeg 16 runs bij, terwijl Ackermann met harde klappen 62 runs uit 48 ballen maakte. Van Meekeren sloeg Nederland nog in de buurt van het benodigde totaal met een snelle 24, maar dat was niet genoeg voor de overwinning.

Oranje speelt zijn tweede wedstrijd in de tweede groepsfase donderdag in Sydney tegen topland India.