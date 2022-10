Red Bull-teambaas Horner ziet ongekende ‘honger’ bij Verstappen

Het binnenhalen van de constructeurstitel in de Formule 1 was voor Red Bull-teambaas Christian Horner niet alleen reden om de bijdrage van de zaterdag overleden Dieter Mateschitz te onderstrepen. Ook was de 48-jarige Brit onder de indruk van de “honger” die zijn kopman Max Verstappen in de Grote Prijs van de Verenigde Staten had getoond.

Vierentwintig uur na de dood van Mateschitz, oprichter en mede-eigenaar van het team, op 78-jarige leeftijd, zei Horner dat zijn nalatenschap zou voortleven. “Dieter gaf ons de kracht om een motor voor de toekomst te maken. Zijn geest en die van Red Bull zullen voortleven.”

Waar Verstappen twee weken geleden al de wereldtitel veiligstelde, pakte zijn team zondag in Austin voor het eerst sinds 2013 weer de constructeurstitel, de prijs voor het beste team in de Formule 1. De afgelopen acht jaar was die titel steeds naar Mercedes gegaan. De zege van Verstappen en de vierde plaats van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez maakten Red Bull onbereikbaar voor de concurrentie.

“Eindelijk weer die titel pakken voelt ongelooflijk”, zei Horner, om vervolgens Verstappen uitgebreid te loven vanwege zijn kracht om na een slechte pitstop de race alsnog te winnen. “Er zit een honger in hem die ik nog nooit bij een andere rijder heb gezien. Er is zijn vastberadenheid, terwijl hij groeit en volwassen wordt. Max leest de race ongelooflijk goed.”

De acht jaar zonder constructeurstitel maakten het succes volgens Horner extra bijzonder. “Het betekent nog meer omdat we moeilijke jaren achter de rug hebben. We moesten onszelf steeds weer opnieuw uitvinden. Dit succes is immens.”