Red Bull-topman Marko verwacht nog veel meer moois van Verstappen

Topman Helmut Marko van Red Bull verwacht dat Max Verstappen de komende jaren nog heel veel gaat winnen in de Formule 1. Dat zei de Oostenrijker na de overwinning van Verstappen in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. “Hij is zo speciaal. Na die mislukte pitstop was Max niet blij, maar we hebben meteen gezegd, concentreer je. Dat heeft hij gedaan met twee geweldige inhaalacties”, zei Marko.

Verstappen reed aan de leiding toen hij met nog twintig ronden te gaan een veel te lange pitstop maakte. Een wielgun om een van de banden vast te draaien, haperde. De Nederlander viel terug naar de derde plek achter de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) en de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). “Na die pitstop is hij op de limiet gaan rijden zonder zijn banden te vernielen en dat laat zien dat hij een volwassen coureur is geworden. Je zag dat Hamilton in de slotfase veel meer weggleed dan Max. Bij Red Bull denken we dat Max nog lang niet klaar is en nog heel veel moois voor ons in petto heeft”, aldus Marko.