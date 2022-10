Schotse topatlete McColgan naar Zevenheuvelenloop

De Schotse atlete Eilish McColgan voert op 20 november het deelnemersveld van de vrouwen aan in de NN Zevenheuvelenloop. De wedstrijd in en rond Nijmegen kon de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie niet doorgaan. McColgan, wier moeder de loop over 15 kilometer in 1994 won, krijgt concurrentie van onder anderen de Nederlandse Susan Krumins en de Oegandese Stella Chesang, beiden oud-winnares.

McColgans moeder Liz was destijds in 49.56 minuten pas de tweede atlete die bij de Zevenheuvelenloop onder de 50 minuten wist te duiken. De pr van de voormalig wereldkampioene en winnares van zilver op de Olympische Spelen staat op 47.53. Dochter Eilish liep nog nooit een 15 kilometer, maar hoopt het familierecord in Nijmegen te kunnen verbreken. De snelste Europese tijd ooit staat met 46.59 op naam van Lornah Kiplagat.

McColgan, getraind door haar moeder, pakte afgelopen zomer goud op de Commonwealth Games op de 10.000 meter, zilver op diezelfde afstand op de EK waar ze ook nog brons veroverde op de 5000 meter. Op de FBK Games in Hengelo won ze van kop af de 10.000 meter in een persoonlijk record van 30.19.

Krumins, winnares in 2016, maakt in Nijmegen haar rentree na blessureleed. “Ik kijk er enorm naar uit om weer in mijn thuisstad te mogen starten en na een lange tijd zonder races mijn lichaam weer te testen. Ik ga vooral genieten onderweg”, aldus Krumins.