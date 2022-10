Spanje zonder Nadal in Daviscup Finals, ook Zverev niet present

Spanje treedt volgende maand zonder Rafael Nadal aan op de Daviscup Finals in Malaga. De Spaanse ploeg wordt aangevoerd door Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld. Spanje is mogelijk de tegenstander van Nederland in de halve finales. De Spanjaarden nemen het bij de laatste acht op tegen Kroatië, Nederland treft Australië.

Het Spaanse team bestaat verder uit Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista Agut en dubbelspecialist Marcel Granollers. Het is de vraag of Nadal, die onlangs voor het eerst vader is geworden, dit seizoen nog ergens aantreedt.

Bij de Duitsers ontbreekt Alexander Zverev, die op Roland Garros een enkelblessure opliep en sindsdien niet meer in actie kwam. De mondiale nummer 6 had de hoop eind dit jaar nog te kunnen tennissen.

Duitsland komt met Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann en dubbelspelers Tim Pütz en Kevin Krawietz naar Malaga. De Duitsers spelen in de kwartfinales tegen Canada, dat weer de beschikking heeft over de twee toppers Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime.