Vos keert in Maasmechelen terug in wereldbeker veldrijden

Marianne Vos neemt zondag in Maasmechelen voor het eerst dit seizoen deel aan een wedstrijd om de wereldbeker veldrijden. De regerend wereldkampioen maakt deel uit van de selectie waarmee bondscoach Gerben de Knegt naar België afreist. Vos komt dinsdag eerst nog in actie in de Nacht van Woerden, waarmee zij haar veldritseizoen begint.

“Het is voor Marianne een eerste indicatie waar ze staat in een internationaal veld. Dat is ook van belang met het oog op haar ambities voor op het EK, een week later”, zegt De Knegt, die Fem van Empel zondag in Tabor ook de derde wereldbekercross zag winnen. “We hebben in de breedte een sterk blok bij de elitevrouwen, waar Fem blijft bevestigen en Puck Pieterse heel sterk debuteerde in Tabor. Het is mooi om te zien hoe de Nederlandse vrouwen op dit moment, en normaal gezien ook in de toekomst, een hoog niveau weten te halen.”

Bij de mannen rijdt Joris Nieuwenhuis, die afscheid nam van het wegwielrennen, zijn eerste wereldbekercross van het seizoen. De Knegt: “Joris heeft gekozen om zich opnieuw op de cross te richten. Dat kan een welkome kwaliteitsimpuls zijn naast Lars van der Haar, die dit seizoen al sterk opende. Later verwachten we ook de terugkeer van Corné van Kessel en Mathieu van der Poel.”