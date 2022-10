Coach bevestigt deelname Nadal aan Masters Parijs en ATP Finals

De Spaanse tennisser Rafael Nadal speelt volgende week op de Masters in Parijs en treedt daarna ook aan in de ATP Finals in Turijn. Dat heeft zijn coach Carlos Moya gezegd. “Als je in Turijn wilt meedoen, moet je als voorbereiding wedstrijden spelen in Parijs, want die zijn van een vergelijkbaar niveau”, vertelde Moya aan een Spaans televisiestation.

Het was de afgelopen weken onduidelijk of de nummer 2 van de wereld dit jaar nog in actie zou komen. Nadal, die de Australian Open en Roland Garros won en daarmee op een recordaantal van 22 grandslamtitels is gekomen, werd dit jaar ook geplaagd door blessures. Hij miste daardoor Wimbledon. Na zijn uitschakeling in de vierde ronde van de US Open in september kwam hij alleen nog in actie in de Laver Cup, waar hij het afscheid Roger Federer vierde met een optreden in het dubbelspel samen met de Zwitser. Nadal bracht ook veel tijd thuis door om de geboorte van zijn eerste kind mee te maken.

Moya bevestigde dat de 36-jarige Nadal de toernooien in Parijs en Turijn speelt. “We gaan erheen met hoop en verwachting. Rafa is altijd competitief, waar hij ook speelt”, aldus de coach. De Masters in Parijs duren van 31 oktober tot en met 6 november. De ATP Finals, het slottoernooi met de beste acht spelers van het afgelopen jaar, begint op 13 november.

De Serviër Novak Djokovic kondigde maandag aan dat hij ook aanwezig is op de toernooien in Parijs en Turijn. De huidige nummer 7 van de wereld, die door zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus ontbrak op de US Open en de andere Amerikaanse hardcourttoernooien, won kortgeleden het toernooi in Astana en kwalificeerde zich daarmee voor de ATP Finals.