Nieuwe prikkels helpen schaatsers Roest en Nuis naar hoog niveau

Schaatsers Patrick Roest en Kjeld Nuis van Team Reggeborgh zijn klaar voor het nieuwe seizoen, dat vrijdag officieel van start gaat met het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Thialf. “Ik ben het seizoen nog nooit zo sterk begonnen”, verklaarde nieuwkomer Roest bij de teampresentatie in Rijssen.

Roest is het uithangbord van de allround-tak, die afgelopen jaar werd opgezet bij de voormalige sprintploeg van coach Gerard van Velde. De drievoudig wereldkampioen allround stapte na zeven jaar bij het Jumbo-Visma van coach Jac Orie over naar Team Reggeborgh. De 26-jarige Lekkerkerker was toe aan nieuwe impulsen en een nieuwe omgeving.

“Team Reggeborgh had nog nooit allrounders gehad, dus het was even afwachten hoe het zou lopen”, aldus Roest. “Maar ik had een nieuwe prikkel nodig om een stap extra te zetten, mezelf te verbeteren en het beste uit mezelf te halen. Ik wil weer op die eerste plek staan en het maakt me niet uit wie ik ervoor moet verslaan.”

Vooralsnog kan Roest alleen maar tevreden zijn over zijn eerste periode bij Team Reggeborgh en zijn nieuwe coach Robin Derks. De tweevoudig winnaar van olympisch zilver reed bij het NK voor clubs zelfs een officieus wereldrecord op de 3000 meter. “Ik ben het seizoen nog nooit zo goed begonnen. Het niveau is goed en de sfeer in de ploeg is top, dus ik ben erg blij.”

De 32-jarige Nuis onderstreept de mening van zijn nieuwe ploeggenoot. De drievoudig olympisch kampioen, die dit jaar zijn contract verlengde tot 2026, kijkt positief terug op de laatste maanden. “De sfeer is echt super en voor mij is de komst van de allrounders ook een nieuwe prikkel. De zomer is me goed afgegaan en ik hoop me nog steeds elke keer te verbeteren.”

Nuis heeft voor dit seizoen zijn zinnen gezet op een gouden medaille op de WK afstanden. Voor de lange termijn kijkt hij naar de Olympische Spelen van Milaan in 2026. Tegen die tijd heeft hij dezelfde leeftijd die Ireen Wüst had toen ze afgelopen jaar als 36-jarige in Beijing nogmaals goud veroverde.

“Wüst verbeteren is onmogelijk, je kan alleen maar hopen dat je haar kan evenaren”, spreekt hij met respect over zijn oud-ploeggenoot. “Ik ben nu de beste van de wereld en ik doe er alles voor om dat te blijven, maar er zijn heel kleine verschillen in de top. Andere schaatsers willen nu tegen mij opboksen en dat is altijd makkelijker. Het is aan mij om hun aanval af te slaan.”

Het kwalificatietoernooi staat van vrijdag tot en met zondag op het programma in Thialf.