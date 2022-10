Shorttracker Roes gehele seizoen aan de kant met heupblessure

Shorttracker Sven Roes komt dit gehele seizoen niet in actie. De 22-jarige Fries ondergaat binnenkort een operatie aan zijn heup en staat daarna acht tot twaalf maanden aan de kant.

“Het was echt heel moeilijk om dit nieuws te ontvangen. Het gaat een lang traject worden maar ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te komen”, schrijft Roes op zijn Facebookpagina.

Roes heeft al langere tijd last van zijn heup en liet er daarom onlangs onderzoek naar doen. Daaruit kwam naar voren dat een operatie noodzakelijk is. Roes maakte begin dit jaar in Beijing zijn debuut op de Olympische Spelen.