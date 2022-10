Audi vanaf 2026 motorleverancier van Sauber in Formule 1

Autofabrikant Audi zet zijn entree in de Formule 1 door met het Zwitserse Sauber, dat nu nog onder de naam Alfa Romeo actief is in de koningsklasse. Het Duitse automerk, onderdeel van Volkswagen, neemt ook een belang in Sauber Motorsport. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, maakten de partijen niet bekend.

Audi openbaarde eerder dit jaar dat het vanaf 2026 als motorleverancier de Formule 1 binnenstapt. In dat jaar wordt een nieuw reglement van kracht met simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog.

Nu is bekend dat Sauber als fabrieksteam gaat fungeren van Audi. Sauber is al vanaf 1993 betrokken in de Formule 1 en rijdt momenteel met motoren van Ferrari. Dat blijft de komende drie jaar zo. Aan de samenwerking met Alfa Romeo komt aan het einde van volgend seizoen een einde. De Fin Valtteri Bottas en het Chinese talent Zhou Guanyu zijn momenteel de wedstrijdcoureurs bij Alfa Romeo.

“Audi is de beste strategische partner voor de Sauber Group”, zegt bestuursvoorzitter Finn Rausing van Sauber. “Het is duidelijk dat we waarden en een visie delen en we kijken ernaar uit om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken in een sterke en succesvolle samenwerking.”

“Het is de beste optie voor de toekomst om Audi’s officiële fabrieksteam te worden”, meent teambaas Frédéric Vasseur. “Het is niet alleen een eer, maar ook een grote verantwoordelijkheid. We zijn er volledig van overtuigd dat we Audi kunnen helpen om de doelstellingen te bereiken die ze voor hun avontuur in de Formule 1 hebben gesteld.”

Het Duitse sportwagenmerk Porsche, dat onlangs in Frankfurt een beursnotering kreeg, praat nog met teams over een toetreding vanaf 2026 in de Formule 1. Besprekingen met de Oostenrijkse renstal Red Bull, die afgelopen weekeinde in Austin de constructeurstitel veroverde en met Max Verstappen de wereldkampioen in huis heeft, zijn stukgelopen.