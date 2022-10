Tennisser Van de Zandschulp kan niet stunten tegen Alcaraz

Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi van Basel te bereiken. De 27-jarige tennisser verloor in twee sets van de nummer 1 van de wereldranglijst, Carlos Alcaraz: 6-4 6-2.

Van de Zandschulp verloor in 2021 in de eerste ronde van de Australian Open van de toen nog 17-jarige Alcaraz. Die klom met zijn zege van de US Open ruim anderhalf jaar later naar de top van de wereldranglijst. Van de Zandschulp is momenteel de nummer 35 op de wereldranglijst.

Alcaraz brak de Nederlander bij 3-3 in de eerste set en dat was voldoende voor de setwinst. In de tweede set liep Van de Zandschulp uit naar 2-0, maar Alcaraz knokte zich meteen terug en brak zijn tegenstander daarna nog twee keer. Op 5-2 benutte de 19-jarige Spanjaard zijn eerste matchpoint.