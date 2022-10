Zieke shorttracker De Laat mist opening wereldbekerseizoen

Shorttracker Itzhak de Laat komt komend weekend niet in actie bij de opening van het wereldbekerseizoen. De 28-jarige Fries heeft koorts. De shorttrackers luiden het seizoen in Montreal in.

Bram Steenaart vliegt donderdag naar Canada om De Laat, die op de 1000 en 1500 meter in actie zou komen, te vervangen. Welke afstanden Steenaart gaat rijden, wordt later besloten. “Het is niet zo dat Steenaart De Laat één-op-één vervangt. Het kan ook zijn dat andere rijders die al in Montreal zijn en onlangs betere resultaten hebben neergezet een streepje voor hebben”, aldus de KNSB.