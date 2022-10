Zwangere tennisster Kerber wil in 2023 op US Open terugkeren

Tennisster Angelique Kerber heeft nog voor haar bevalling plannen gemaakt voor haar rentree. De 34-jarige Duitse, drievoudig winnares van een grandslamtoernooi, is in maart uitgerekend.

“Ik denk dat ik aan het einde van het jaar terug zal keren. Eerder in New York dan op Wimbledon, maar als Wimbledon zo uitkomt dan ben ik alleen maar blij”, zei Kerber tegen Bild. “Ik zal de tijd nemen, want als ik terugkeer wil ik het goed doen. Als ik meedoe, wil ik om de prijzen spelen en niet deelnemen puur als training.”

Kerber liet kort na haar zwangerschap blijken dat de geboorte van haar eerste kind niet het einde van haar loopbaan zou betekenen. Ze heeft haar zinnen onder meer gezet op deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De voormalig nummer 1 van de wereld won in 2016 zowel de Australian Open als de US Open. In 2018 was ze de beste op Wimbledon, waar ze in de finale te sterk was voor Serena Williams.

Momenteel staat Kerber op de 99e plaats op de wereldranglijst. Ze kwam in juli voor het laatst in actie, op Wimbledon.